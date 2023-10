Pan 2023: Brasil passeia sobre Cuba e estreia no vôlei feminino com vitória

A seleção brasileira de vôlei feminino estreou no Pan 2023 com vitória por 3 sets a 0 (25/14, 25/16 e 25/14) diante de Cuba, na Arena Parque O'Higgins, em Santiago, em partida pelo Grupo A do torneio feminino.

O Brasil venceu o primeiro set tranquilamente apesar de alguns vacilos no início. Maiara Basso e Sabrina Machado foram os principais destaques da seleção na parcial, com cinco pontos cada. Seis dos 14 pontos que Cuba fez no set foram fruto de erros brasileiros.

A seleção estendeu sua dominância para o início do segundo set. Cuba se achou no jogo e impôs mais dificuldades no fim da parcial, mas já estava em buraco muito grande. O Brasil liderou a parcial de ponta a ponta.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida. Cuba chegou a liderar a parcial por 7 a 5, mas o Brasil retomou seu melhor desempenho defensivo e se desgarrou do rival.

Sabrina foi o principal destaque do Brasil hoje, com 14 pontos. Maiara Basso e Larissa Besen também chegaram a dígitos duplos.

O Grupo A ainda conta com Argentina e Porto Rico. As duas seleções estreiam mais tarde, às 13h30 (de Brasília).

O Brasil volta à quadra amanhã, às 13h30, diante da Argentina. Cada vitória é importante, já que apenas os líderes de cada grupo avançam à semifinal. Segundos e terceiros colocados da chave disputarão as quartas de final.

A seleção brasileira não enviou força máxima aos Jogos Pan-Americanos. Nem o técnico José Roberto Guimarães foi ao Chile, substituído por seu auxiliar Paulo Coco. O torneio em Santiago servirá como oportunidade para atletas que tentam conquistar espaço no time que vai a Paris em 2024.

