Bayern vence o Mainz fora de casa e segue na busca pela liderança da Bundesliga

Neste sábado, o Bayern de Munique visitou o Mainz pela oitava rodada do Campeonato Alemão e venceu por 3 a 1.

Coman, Harry Kane e Goretzka marcarm os gols do clube visitante, enquanto Caci diminuiu.

Com o resultado, o Bayern chega a 20 pontos e à terceira posição, deixando o rival Borussia Dortmund para trás.

O Leverkusen lidera a Bundesliga com 22 pontos somados.

Por outro lado, o Mainz segue na 17ª colocação com apenas dois pontos conquistados.

Agora, o Bayern volta a campo pela Champions League na próxima terça-feira, às 13h45 (de Brasília), contra o Galatasaray fora de casa.

Já o Mainz agora só joga na próxima sexta-feira, às 15h30, contra o Bochum longe de seus domínios.

O jogo

O Bayern de Munique começou com tudo e abriu o placar logo aos dez minutos, com Coman aproveitando bom contra-ataque puxado pelos bávaros.

Após isso, o Mainz cresceu no jogo e carimbou a trave com Lee Jae-Sung dois minutos depois.

No entanto, o time visitante ampliou pouco depois, aos 15, com Harry Kane cabeceando. Antes do intervalo, aos 42, os mandantes diminuíram com Caci.

Na volta para o segundo tempo, o Bayern voltou a se impor e pressionar o adversário.

Com isso, Goretzka finalizou bem de fora da área e fez o terceiro dos bávaros aos 13 minutos.

Com uma boa diferença no placar, o jogo deu uma esfriada na reta final e se encerrou em 3 a 1 sem muitos sustos e surpresas.