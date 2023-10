Bahia vence o Fortaleza e chega ao terceiro triunfo consecutivo pelo Campeonato Brasileiro

O Bahia venceu a terceira partida seguida pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe comandada por Rogério Ceni bateu o Fortaleza, por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 28ª rodada. Kanu e Rafael Ratão fizeram os gols do triunfo dos mandantes.

Com este resultado, o Bahia chegou aos 34 pontos e subiu para a 12ª posição, ficando a quatro pontos da zona do rebaixamento. O Fortaleza, por sua vez, segue na oitava posição, com 42 pontos.

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira para enfrentar o Botafogo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Já o Bahia duela com o Cruzeiro, na quarta-feira, às 20 horas, no Mineirão.

Kanu abriu o placar para Bahia, nas primeiras chegadas com perigo da equipe. Aos 21 minutos, Biel cobrou escanteio na área e Kanu, de cabeça, mandou para o fundo do gol de João Ricardo. Minutos depois, Biel arriscou o chute, mas viu o goleiro defender. O Fortaleza tentou responder aos 35, mas a bola ficou muito longa e apenas passou perto da trave de Marcos Felipe.

Passados 40 minutos, Marinho recebeu na direita, driblou bem a marcação, mas acabou chutando por cima do gol do Bahia. Antes dos acréscimos, Guilherme cobrou falta na área, Brítez cabeceou e mandou próximo à meta adversária.

O Fortaleza tentou buscar o empate no início do segundo tempo. Machuca finalizou de fora da área e mandou perto do gol de Marcos Felipe. Biel quase fez o segundo do Bahia aos 13 minutos. Em rápido contra-ataque, Cauly deixou Biel em boa condição e o atacante chutou cruzado e viu a bola passar raspando na trave do Fortaleza.

Nos acréscimos, o Bahia decretou o triunfo, com gol de Rafael Ratão. Após lançamento de Marcos Felipe, o Bahia levou a melhor sobre a defesa do Fortaleza e Ratão aproveitou a saída de João Ricardo e fez o segundo, dando números finais ao jogo.

FICHA TÉCNICA



BAHIA 2 X 0 FORTALEZA

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 21 de outubro de 2023 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Neuza Inês Back (FIFA-SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)



VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA-RN)



Cartões amarelos: Camilo Cândido, Raul Gustavo, Yago Felipe, Cauly, Danilo Fernandes (do banco de reservas) e Rogério Ceni (Bahia); Brítez, Lucas Sasha, Bruno Pacheco e Titi (Fortaleza)

GOLS:

BAHIA: Kanu (aos 21 minutos do 1°T) e Rafael Ratão (aos 50 minutos do 2°T)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido (Matheus Bahia); Acevedo, Yago Felipe, Thaciano (Luciano Juba), Cauly (Diego Rosa); Biel (Rafael Ratão) e Everaldo (Ademir).



Técnico: Rogério Ceni

FORTALEZA: João Ricardo; Dudu (Tinga), Brítez, Figueiredo e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Caio Alexandre), Lucas Sasha, Lucas Crispim (Calebe (Lucero)) e Marinho, Pochettino; Guilherme (Machuca) e Thiago Galhardo.



Técnico: Juan Pablo Vojvoda