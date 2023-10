Atlético-MG x Cruzeiro: veja informações, prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

A Arena MRV receberá o primeiro clássico de sua história neste domingo, quando o Atlético-MG receberá o Cruzeiro pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília) para o duelo entre os mineiros, que pode aproximar o Galo de uma vaga na Libertadores e afastar a Raposa da zona de rebaixamento.

O confronto entre Atlético-MG e Cruzeiro será transmitido na televisão pelo canal Globo, exclusivamente para o estado de Minas Gerais, e pelo pay-per-view Premiere. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes da partida lance a lance aqui pela Gazeta Esportiva.

O Atlético-MG chega para o clássico vindo de uma grande vitória sobre o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque. O triunfo aproximou a equipe alvinegra da zona de classificação para a Libertadores, seu principal objetivo para o restante da temporada. Neste domingo, o Galo terá o retrospecto recente contra seu rival a seu favor. Nos últimos quatro confrontos, venceu três e empatou um.

Felipão, técnico do Atlético-MG, deverá poder contar com o retorno de Battaglia e Pedrinho. O volante estava com dores no joelho e o meia com um incômodo muscular na coxa. Ambos voltaram a treinar na última sexta-feira e devem estar disponíveis novamente. Edenílson, Mariano e Vargas, por outro lado, seguem entregues ao departamento médico.

O Cruzeiro vive uma situação oposta à de seu rival. Na última quinta-feira, foi derrotado por 2 a 0 pelo Flamengo e ficou a um ponto da zona de rebaixamento. Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, a Raposa despencou na tabela e precisa de uma vitória para garantir sua permanência fora do Z4.

O treinador Zé Ricardo terá a missão de substituir seus dois laterais. Palacios e Marlon receberam cartão amarelo na última rodada e estão suspensos para o clássico. Wesley Gasolina, recém-retornado de lesão, e Kaiki, que atuou na ponta-esquerda contra o Flamengo, devem compor a última linha da Raposa.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 22 de outubro de 2023 (domingo)



Horário: 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Rafael Traci (SC-VAR/Fifa)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Alan Franco (Battaglia), Otávio e Igor Gomes (Pedrinho); Paulinho e Hulk



Técnico: Luiz Felipe Scolari

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Wesley Gasolina (William), Luciano Castán, Neris e Kaiki; Matheus Jussa, Lucas Silva e Ian Luccas; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues



Técnico: Zé Ricardo