Atletas criticam plataforma de saltos ornamentais do Pan: 'Escorregadia'

A plataforma do Centro Aquático de Santiago virou preocupação aos atletas que disputam os Jogos Pan-Americanos. Ontem (20), a brasileira Giovanna Pedroso decidiu se poupar da prova da plataforma de 10m, porque escorregou na base elevada durante o aquecimento.

"Resolvi sair da prova individual porque acabei escorregando na plataforma no aquecimento, mas está tudo bem comigo. Resolvi me poupar e me preparar para o sincronizado", declarou Giovanna.

Ela não é a primeira a falar sobre o problema. Em um dos saltos realizados ontem, a atleta colombiana Maria Isabella Gomez passou raspando pela plataforma e, quando questionada sobre o assunto, a brasileira Ingrid de Oliveira alertou sobre o piso da área de competição.

"Aqui [no Centro Aquático], a plataforma está escorregando um pouco. Tanto é que muitas meninas estão usando toalhas na borda. Só que a toalha, às vezes, atrapalha, porque também pode escorregar. Se estiver muito molhada ou muito seca, dá uma deslizada", comentou Ingrid.

Durante os treinamentos, os atletas brasileiros relataram que, além de escorregadia, a plataforma estava muito empoeirada, por causa das obras de finalização e montagem das arenas.

Ingrid volta à plataforma do Centro Aquático ainda hoje, às 19h, para a disputa da final. Ao todo, 12 atletas competem pelo pódio da prova individual.

