Atacante do Palmeiras projeta final da Libertadores feminina contra o Corinthians: "Adversário duro"

Dona de 47 jogos e 13 gols com a camisa do Palmeiras, Bianca Gomes retornou ao clube palestrino em setembro deste ano. Com passagem pela equipe em 2019 e 2020, a atacante foi inscrita por Ricardo Belli para a disputa da Libertadores.

Na competição continental, Bianca tem três jogos: um como titular e dois como reserva. A expectativa é, pois, de entrar em campo na grande final deste sábado (21), contra o Corinthians.

"Eu vejo a campanha do Palmeiras muito sólida. Desde as primeiras partidas o time se comportou muito bem diante de todos os percalços que apareceram e conseguimos executar em todos os jogos tudo aquilo que treinamos", afirmou a jogadora.

O Verdão decide a Liberta contra o arquirrival às 20h30 (de Brasília), no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

"Aqui a nossa comissão técnica tem controlado nossa recuperação super bem. Sabemos que não dá para recuperar 100% por conta do calendário, mas eles trabalham muito para nos deixar o mais recuperadas possível sempre, e não só fisicamente, mas mentalmente também", disse.

"Encaramos aqui todos os jogos como se fossem uma final, ao longo dos dias e em nossa preparação dizíamos 'vamos jogar a final'. Todos jogos e todos os treinos nos comportávamos assim, e com muito trabalho, chegamos ao sexto e último jogo. Agora, teremos um adversário duro, um clássico. Ano passado foi um grande ano para o Palmeiras e entramos forte no cenário de campeãs e queremos manter isso", completou Bianca.