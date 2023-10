Após tentativas frustradas, Santos vê melhora no clube com trio da cidade

Do UOL, em Santos

O Santos buscou profissionais em todo o Brasil, mas sente que encontrou um caminho após apostar em quem é local.

O que aconteceu

O presidente Andres Rueda está contente com três contratações recentes de profissionais da cidade de Santos: o técnico Marcelo Fernandes, o coordenador Alexandre Gallo e o preparador físico Carlito Macedo.

Rueda tentou diversos técnicos e dirigentes até decidir tentar as "soluções caseiras". Marcelo, Gallo e Carlito esperavam essa oportunidade há algum tempo.

O auxiliar Marcelo Fernandes foi demitido em 2022 por pedido do ex-diretor Newton Drummond, e voltou neste ano para substituir interinamente Diego Aguirre, para depois ser efetivado.

O coordenador Gallo, ex-atleta do Santos, foi sugerido ao clube diversas vezes nesta e em outras gestões e só agora foi contratado. Ele veio após Paulo Roberto Falcão pedir demissão por causa da denúncia de importunação sexual. O processo foi arquivado.

Já Carlito Macedo foi contratado por indicação de Gallo, que foi atleta enquanto ele era preparador. A última passagem de Carlito havia sido em 2015. Fernandes também apoiou o acordo.

Ambiente melhor

Rueda e os demais membros da diretoria do Santos acreditam que Marcelo Fernandes e Gallo trouxeram uma sinergia que não se via no clube há vários meses.

Com Marcelo, o Peixe venceu Bahia, Vasco e Palmeiras em sequência, mas perdeu para o Red Bull Bragantino. A derrota para o Bragantino foi considerada injusta por conta das chances criadas pelo Santos.

Gallo, responsável direto pela permanência de Marcos Leonardo, está próximo ao elenco e tem papel mais atuante em relação a Falcão, Newton Drummond e outros executivos anteriores.

Já a preparação física teria melhorado com Carlito Macedo. Números de GPS positivos foram apresentados à diretoria nos últimos dias.

Com o trio da cidade em alta, o Santos voltará a campo para enfrentar o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

