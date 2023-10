Após dois jogos fora, São Paulo retorna ao Morumbi para tentar voltar a vencer no Brasileiro

A campanha como visitante do São Paulo, no Campeonato Brasileiro, é ruim. Os seus últimos dois compromissos foram longe do casa, e o clube empatou com o Vasco e perdeu do Goiás. Neste sábado, o Tricolor retorna ao Morumbi para tentar reencontrar o caminho das vitórias, contra o Grêmio.

Depois da conquista da Copa do Brasil sobre o Flamengo, o Tricolor pôde dar atenções exclusivas ao Brasileirão. Foram quatro jogos, dois seguidos em casa, os quais a equipe venceu o Coritiba e o Corinthians, ambos pelo placar de 2 a 1.

Já nos últimos dois jogos, um antes da pausa da data Fifa, e outro depois, o São Paulo tem um empate sem gols, contra o Vasco, em São Januário, e uma derrota para o Coritiba, por 2 a 0, no Estádio da Serrinha.

O Tricolor terá neste sábado o reencontro com sua torcida no Morumbi e contará com a força dela para voltar a vencer e se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebe o Grêmio, às 18h30 (de Brasília).

O apoio da torcida será um empurrãozinho para o Tricolor, que precisa, também, superar importante desfalque dentro do gramado, que é o atacante Calleri. O clube só poderá voltar a contar com o argentino em 2024.

A equipe tem 35 pontos e ocupa o 11° lugar na tabela da competição. Do outro lado, o Grêmio é o quarto colocado, com 44 pontos, e também vem de derrota, mas em casa, para o Athletico-PR.