"A ficha não caiu", diz Rayssa após o 1º ouro do skate na história do Pan

Rayssa Leal falou após conquistar o primeiro ouro do skate na história dos jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile. Pâmela Rosa ficou com a medalha de prata.

O que aconteceu

Em entrevista para a CazéTV, Rayssa comentou sobre a conquista da medalha de ouro.

"Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Estou muito feliz com tudo o que estamos conquistando esse ano. Eu e a Pâmela pudemos representar muito bem o Brasil. A ficha não caiu ainda", afirmou Rayssa.

Depois, em entrevista na zona mista, Rayssa falou sobre como é representar a seleção brasileira.

"É um time muito divertido, a gente está sempre dando risada. É como se eu estivesse brincando mesmo em um parque de diversão. A gente se diverte muito", disse.

Eu fico feliz de representar a seleção brasileira, então para mim é muito gratificante estar subindo no pódio junto com outra brasileira, a Pâmela." Rayssa Leal

A fadinha ainda falou sobre a importância da conquista do ouro para as Olimpíadas de Paris em 2024.

"Traz confiança para nós, brasileiros, chegarmos lá em Paris com a cabeça erguida. A gente vai conseguir representar muito bem lá, mas preferimos não pensar tanto em Paris agora", enfatizou.

