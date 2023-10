Vice-líder, RB Bragantino é o time que menos perdeu no Brasileirão; veja números

Com a vitória contra o Santos, na última quinta-feira, na Vila Belmiro, o Red Bull Bragantino se manteve na vice-liderança do Brasileirão. O time de Bragança Paulista é a equipe com menos derrotas na atual edição do torneio de pontos corridos.

Os comandados de Pedro Caixinha têm apenas quatro reveses no campeonato, um a menos que o Botafogo, líder isolado. De acordo com dados do Sofascore, a equipe do interior paulista também lidera em chutes (322) e menos finalizações cedidas (231).

Com isso, o RB Bragantino tem 13 vitórias e 10 empates, com 39 gols pró e 24 sofridos, com um aproveitamento de 60,5%. Por conta do desempenho, o time de Bragança Paulista está à frente de Palmeiras e Flamengo, considerados os principais elencos do futebol brasileiro.

Na segunda posição, o clube de Caixinha está na segunda colocação, com 49 pontos, 11 a menos que o Botafogo. O Palmeiras, primeiro clube fora do G4, está com 44.

Com a meta de manter a fase positiva, o RB Bragantino encara o Fluminense pela 28ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para acontecer às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid.