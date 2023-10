Verstappen faz melhor tempo no primeiro treino do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

O atual tricampeão da Fórmula 1 Max Verstappen terminou o primeiro treino do GP dos Estados Unidos na primeira colocação nesta sexta-feira. O holandês marcou uma volta de 1min35s912 no circuito de Austin e terminou no topo do ranking. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lewis Hamilton, da Mercedes, fecharam o top 3.

Verstappen dominou o treino durante toda sua extensão. No calor de Austin, o holandês colocou sua Red Bull no topo do ranking logo no início, com 1min39s736, deixando Hulkenberg, da Haas, para trás. Passados os primeiros 15 minutos da sessão, o top 3 estava composto pelo campeão mundial, que baixou seu tempo para 1min37s498, Lewis Hamilton, com sua Mercedes, e Kevin Magnussen, de pneus médios.

A Ferrari conseguiu uma boa volta com Charles Leclerc, mas teve dificuldades com Carlos Sainz. O espanhol relatou que seu carro estava saltando nas retas. A Mercedes, por sua vez, assumiu a ponta com uma volta de Hamilton, que cravou 1min37s394, ainda de pneus duros.

O piloto inglês se manteve na ponta até Lando Norris, da McLaren, calçar pneus médios e diminuir o melhor tempo para 1min37s256. Entrando no último quarto do treino, Sainz conseguiu se entender com sua Ferrari e subiu para a quarta posição. Pouco depois, porém, alguns pilotos passaram a testar os compostos macios e os tempos despencaram.

Logan Sargeant foi o primeiro a usar os pneus de listra vermelha. O norte-americano conseguiu o quarto melhor tempo. Logo na sequência, seu companheiro de equipe Alex Albon assumiu a ponta, com uma volta de 1min36s535. Max Verstappen também calçou os pneus mais rápidos e reassumiu a ponta com 1min35s912, tempo que lhe garantiu a primeira colocação até o final da sessão.