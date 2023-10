Tite exalta vitória do Flamengo em sua estreia: "Exigiram muito da gente"

O Flamengo derrotou o Cruzeiro por 2 a 0 nesta quarta-feira, no Mineirão. A partida marcou a estreia do técnico Tite no comando da equipe.

O treinador exaltou o triunfo fora de casa e projetou a sequência da temporada.

"É um trabalho que dá orgulho e é desafiador. Vamos pensar jogo a jogo. Não podemos perder o foco. É muito difícil ganhar do Cruzeiro aqui. Exigiram muito da gente", disse.

Tite também destacou a dificuldade que o Flamengo teve no começo do jogo.

"O Cruzeiro começou melhor, mais acelerado. Fomos nos ajustando, com ritmo, que é a característica do Flamengo", declarou.

O Flamengo passa a focar no clássico de domingo, contra o Vasco, no Maracanã. A vitória deste meio de semana colocou os rubro-negros na terceira posição do Campeonato Brasileiro.