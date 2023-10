Sevilla x Real Madrid: veja informações e onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol

Na liderança isolada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid vai a campo neste sábado, às 13h30 (de Brasília), em partida contra o Sevilla, pela décima rodada da competição. No Ramón Sánchez Pizjuán, o jogo terá transmissão exclusiva do serviço de streaming STAR+..

Líder com 24 pontos, o Real Madrid quer permanecer na ponta da tabela e quem sabe até ampliar a vantagem, que é de dois pontos para o vice-líder Girona. O técnico Carlo Ancelotti destacou a boa preparação da equipe após a pausa para a data Fifa.

"A equipe está bem, voltou em boas condições. Todos estão disponíveis. Vai ser uma semana importante", disse.

O time dos brasileiros Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão chega de três vitórias seguidas no campeonato. Já os donos da casa não vencer há duas rodadas. Na 14ª colocação, com oito pontos, o Sevilla teve começo de temporada ruim e agora tenta reverter a situação.

No domingo, o Barcelona recebe o Athletic Bilbao, no Olímpico, às 16h. Com 21 pontos e nenhuma derrota, os catalães tentam seguir na briga pela liderança. O confronto terá transmissão do canal ESPN e do serviço de streaming Star+.

Confira os jogos da rodada:



Sábado



Real Sociedad x Mallorca

Getafe x Betis



Sevilla x Real Madrid



Celta x Atlético de Madrid

Domingo



Las Palmas x Rayo Vallecano



Girona x Almería



Villarreal x Alavés



Barcelona x Athletic Bilbao

Segunda-feira



Valencia x Cádiz