Sem Neymar, Al-Hilal bate Al-Khaleej com gol de Mitrovic pelo Campeonato Saudita

Sem Neymar, que teve uma grave lesão no joelho enquanto defendia a Seleção Brasileira, o Al-Hilal recebeu o Al-Khaleej, nesta sexta-feira, no Prince Faisal Bin Fahd Stadium, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Saudita, e venceu a partida por 1 a 0, graças ao gol de Mitrovic.

Com o resultado, o time comandado por Jorge Jesus chegou aos 26 pontos e abriu três pontos de diferença para o vice-líder Al-Taawon, que tem 23. Por outro lado, o Al-Khaleej segue com apenas nove tentos conquistados no campeonato.

O único gol da partida aconteceu aos 29 minutos do primeiro. Após cobrança de escanteio, a zaga do Al-Khaleej tentou afastar, mas a bola continuou viva na área, e Mitrovic subiu mais alto que a marcação para completar para o gol de cabeça, abrindo o placar para o Al-Hilal.

O Al-Hilal volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrenta o Mumbai City pela Champions League da Ásia. O Al-Khaleej entra em campo novamente apenas na próxima quinta-feira, em duelo contra o Al-Taawon pelo Campeonato Saudita.

Al-Taawon x Al-Ittihad

O jogo que marcava o confronto entre o segundo e o terceiro colocados do Campeonato Saudita terminou empatado em 1 a 1. Karim Benzema fez os dois gols da partida, um contra e um a favor.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, Benzema aproveitou o cruzamento do brasileiro Igor Coronado, cabeceou no contrapé do goleiro e abriu o placar para o Al-Ittihad. O empate do Al-Taawon veio apenas cinco minutos depois. Em cobrança de escanteio, a bola bateu na cabeça do atacante francês e acabou morrendo no fundo das redes.

Al-Fateh x Abha

No duelo entre Al-Fateh e Abha, no Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, o time mandante venceu o jogo por 4 a 1, com gols de Mourad Batna, Djaniny, Lucas Zelarayán e Abbas Al-Hassan.

Com o resultado, o Al-Fateh assumiu provisoriamente o quarto lugar do Campeonato Saudita, com 20 pontos. O Abha, por sua vez, segue dentro da zona de rebaixamento, em 16º, com apenas sete pontos conquistados.