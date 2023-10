São Paulo x Grêmio: veja informações e prováveis escalações do jogo pela 28ª rodada do Brasileirão

Neste sábado, o São Paulo recebe o Grêmio, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando retomar o caminho da vitória na competição. A bola rola às 18h30 (de Brasília).

Com a derrota por 2 a 0 para o Goiás na última rodada, o Tricolor desceu para a 11ª colocação e está com 35 pontos, a cinco de distância do Z4. O time, antes, vinha de um empate sem gols com o Goiás. A última vitória foi contra o Corinthians, na 25ª rodada.

Do outro lado, o Grêmio não vive bom momento na competição. O time comandado por Renato Portaluppi está há três jogos sem vencer. Na última oportunidade, sofreu a virada do Athletico-PR, em plena Arena, em Porto Alegre. A equipe gaúcha está em quarto lugar, com 44 pontos.

Para esta partida, o Tricolor paulista contará com os retornos do zagueiro Nahuel Ferraresi e do meia James Rodríguez. Ambos não estiveram à disposição de Dorival Júnior contra o Goiás pois estavam à serviço das seleções colombiana e venezuelana, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O lateral direito Nathan retorna de suspensão.

Além disso, o lateral esquerdo Caio Paulista recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Goiás e, portanto, cumprirá suspensão. Os lesionados Arboleda, Igor Vinícius, Galoppo, Marcos Paulo e Calleri seguem fora. Patryck, que está com a Seleção Brasileira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, em Santiago, está fora do duelo.

Já o Grêmio poderá contar com o volante Mathías Villasanti, que estava à serviço da seleção paraguaia na data Fifa. Por outro lado, não terá o lateral Reinado, que foi expulso nos acréscimos do jogo com o Furacão. A equipe também terá outras duas baixas por lesão: a de Iturbe (lesão grau no músculo reto femoral da coxa direita) e a do meia Nathan (lesão no músculo adutor da coxa esquerda).

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X GRÊMIO

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)



Data: 21 de outubro de 2023 (domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG/FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e James Rodríguez.



Técnico: Dorival Júnior

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fabio; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Besozzi e Suárez.



Técnico: Renato Portaluppi