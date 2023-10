Santos realiza reuniões de transições com comissões da base para planejar temporada 2024

O Santos realizou, nesta quinta-feira, reuniões de transições em conjunto com as comissões técnicas de todas as categorias de base do clube. O encontro teve como objetivo discutir o planejamento para a temporada 2024.

Dentre os temas abordados nas conversas, o principal dele foi o tópico das passagens dos atletas de uma categoria para outra, bem como as principais carências de ajustes e reforços. A auditoria interna do Peixe também estava presente na conferência, a fim de monitorar os processos discutidos.

A implementação e organização deste processo de transições faz parte do projeto de reestruturação das categorias de base do Alvinegro Praiano, que trouxe frutos desde o início da atual gestão.

"O benefício se dá com etapas bem definidas e coordenadas, a fim de que os atletas sejam preparados para, num menor espaço de tempo, poderem transitar de categoria até estarem aptos a servir o profissional", declarou Ricardo Luiz, coordenador do futebol de base do Santos.

O Santos se reapresentou nesta manhã no CT Rei Pelé, com foco no jogo de domingo. ? pic.twitter.com/TXuPqVc4Lf ? Santos FC (@SantosFC) October 20, 2023

O dirigente destaca ainda que, seguindo o planejamento, as transições entre as categorias são rotineiras na base do Peixe. Ele utilizou como exemplo o recente caso do atacante Deivid Washington, que saiu do sub-17 para o profissional e já foi vendido ao Chelsea, da Inglaterra.

"Esse processo de integração entre as categorias hoje é uma realidade no Santos e a transição acontece em vários momentos do calendário, seja por necessidade, oportunidade ou performance", explicou.

"O caso do Deivid [Washington] é um exemplo que temos a seguir. É um atleta que praticamente fez a transição do sub-17 para o profissional e, devido à oportunidade, foi vendido a um gigante europeu, por valores consideráveis e atraentes para o Clube", finalizou Ricardo.