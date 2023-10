Ingrid vai à final nos saltos ornamentais; Giovanna é poupada e fica fora

Ingrid de Oliveira está na final da prova de 10m de saltos ornamentais. A atleta brasileira conseguiu boas notas e se garantiu no grupo de 12 competidores que disputarão um lugar no pódio amanhã, às 19h, no Centro Acuático de Santiago.

No primeiro salto, Ingrid fez 68.80 e ficou na segunda colocação entre as 17 participantes, atrás apenas da canadense Caeli Mckay que tirou 75. Na segunda rodada, a brasileira acabou com uma nota mais baixa e desceu para a quarto lugar.

O terceiro salto deixou Ingrid na sexta colocação, atrás de três mexicanas, uma canadense e uma cubana. Na penúltima vez na plataforma, a atleta fez sua segunda melhor performance até o momento e se garantiu na quinta posição.

Em sua última participação, Ingrid realizou seu melhor salto e terminou com 318.30 pontos, na 4ª colocação. A brasileira ficou atrás de uma canadense e duas mexicanas

Após a prova, Ingrid disse que ficou feliz com seu desempenho, mas, mesmo assim, não ficou totalmente satisfeita.

"Meus três primeiros saltos não foram bons. No primeiro salto minha meta era tirar 8, sei que posso fazer melhor, mas meus dois últimos foram muito bons", afirmou.

Ingrid ainda disse que não prepara nenhuma grande surpresa na sua apresentação na final de amanhã.

Giovanna sente desconforto e fica fora

Durante o aquecimento para as classificatórias da prova de 10m de saltos ornamentais, Giovanna Pedroso sentiu um desconforto e não pôde participar da competição.

Segundo apurou o UOL, a equipe decidiu preservá-la para a disputa do salto sincronizado, em que Giovanna forma dupla com Ingrid e há mais chances de medalha.

Parceira de Giovanna no salto sincronizado, Ingrid falou sobre a ausência da companheira: "Ela tá com dor no ombro, no pescoço. Vi ela chorando, abracei ela, mas não fiquei perguntando porque se não eu iria chorar junto e não queria fazer ela chorar mais ainda".

"Ela está voltando de lesão, foi mãe, ficou dois anos sem competir, ela sabe que o Pan-Americano é um evento bem grande. Era melhor ser avaliada pelo médico para ver se ela tinha condições, porque não adianta ela se jogar de qualquer jeito e chegar na hora da nossa prova e não conseguir. Ela resolveu se poupar para a gente conseguir saltar sincronizado", disse Ingrid.

Apesar da companheira ter ficado fora do salto individual, Ingrid acredita que ela poderá participar do salto sincronizado: "Ela é muito forte mesmo com lesão, até fico com medo dela porque ela vai lá e salta, mas acho que ela vai sim. Não pode entrar ninguém (no lugar dela), só tem nós duas de plataforma. Se quiserem botar o espelho no lugar tá ótimo, a sincronia vai ser 10", brincou.