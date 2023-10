Ronaldo cobra apoio da torcida do Cruzeiro por permanência na Série A

Com a derrota para o Flamengo, o Cruzeiro caiu para a 15ª posição do Brasileirão, com 31 pontos, um a menos que o Santos, primeiro clube na zona de rebaixamento. Após a partida, o gestor da SAF da Raposa, Ronaldo, pediu apoio da torcida pela permanência na Série A.

"Só sairemos dessa situação se estivermos unidos, acreditando no projeto e logicamente com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, tem sido um peso muito grande para os nossos atletas. Eu posso entender que o torcedor me xingue, porque não confia no trabalho. Crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente", afirmou na zona mista.

O ex-atacante ainda destacou a situação que o clube estava antes dele chegar para justificar a necessidade de um apoio maior da torcida.

"É uma outra coisa que eu falo: na hora da que vocês (jornalistas) fazem o trabalho para ter cuidado também, com o conteúdo que vocês transmitem ao torcedor, porque tem criado uma revolta. O torcedor já não quer entender o momento que o clube vive, da onde a gente veio: da Série B. O orçamento limitado, uma dívida bilionária. Isso não é uma desculpa, é um fato", finalizou.

Desde o retorno à elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro disputou seis partidas no Brasileirão no Mineirão, com duas derrotas e quatro empates. A última vitória da equipe no estádio pelo torneio de pontos corridos foi contra o São Paulo, em outubro de 2019.

Agora, os comandados de Zé Ricardo focam no clássico contra o Atlético-MG. O confronto está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo, na Arena MRV.