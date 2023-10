Questionado sobre Brasil, Ancelotti diz que 'tudo será esclarecido em breve'

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, falou novamente sobre a possibilidade de assumir a seleção brasileira. O italiano voltou a falar que "são rumores" e diz que a situação será esclarecida "em breve".

"Existem muitos rumores, mas tudo será esclarecido em breve", afirmou o treinador ao ser questionado sobre o tema em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20).

Com contrato com o clube espanhol até o final da temporada, o comandante desconversou sobre uma renovação e destacou o foco no atual momento do Real.

"Estou muito feliz aqui. Você me colocou em dificuldades com essa questão... Se quero renovar ou não? Não estou falando do meu futuro, meu futuro é amanhã, quarta-feira e El Clásico", finalizou.

No momento, Fernando Diniz está na condição de interino na seleção brasileira, mas o desempenho está aquém do esperado. São quatro jogos, todos pelas Eliminatórias, com duas vitórias, um empate e uma derrota, na terceira colocação da qualificatória para a Copa do Mundo.

Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, Ancelotti assumirá o cargo de técnico da seleção brasileira após o fim do término do contrato com o Real Madrid. Apesar disso, o italiano negou o acerto com o Brasil em várias oportunidades.