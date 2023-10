PSG x Strasbourg: veja informações e onde assistir ao jogo do Campeonato Francês

O PSG começou o Campeonato Francês com tropeços e agora busca sequência positiva para assumir o protagonismo da competição. Neste sábado, a equipe da capital terá pela frente o Strasbourg, no Parque dos Príncipes, às 12h (de Brasília). A partida terá transmissão exclusiva do serviço de streaming STAR+.

Os donos da casa iniciam a rodada na terceira posição da Ligue 1, com 15 pontos, dois a menos que o líder Mônaco. O PSG busca a vitória, aliada a tropeços dos rivais para assumir a ponta.

O técnico Luís Enrique pregou foco na semana, que também contará com jogos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, o PSG recebe o Milan, às 16h, pela terceira rodada da fase de grupos.

"Será uma semana especial porque serão três jogos. O Strasbourg é uma equipa muito jovem, uma equipe que defende bem e está muito motivada. Vai ser difícil", disse.

Os visitantes não vêm em boa fase. O Strasbourg perdeu nas últimas duas rodadas e caiu para a 12ª colocação, com dez pontos. Uma vitória é importante para o time visitante se afastar da zona de rebaixamento e ficar entre os primeiros colocados.

Ainda no sábado, o vice-líder Nice terá duelo complicado contra o Olympique de Marselha, em casa, às 16h. O confronto também terá transmissão do serviço de streaming Star+. Já no domingo, o Mônaco testa a liderança contra o Metz, no Principado, às 12h05.

Confira os jogos da rodada:



Sexta-feira



Le Havre 0 x 0 Lens

Sábado



PSG x Strasbourg



Nice x Olympique de Marselha

Domingo



Lorient x Rennes



Lille x Brest



Toulouse x Reims



Nantes x Montpellier



Monaco x Metz



Lyon x Clermont