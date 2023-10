Pan 2023: sábado pode trazer primeiras medalhas para o Brasil

O Brasil já tem chance de conquistar medalha no primeiro dia oficial do Pan. Skate, Ginástica Artística, Salto Ornamental, Natação e Taekwondo são algumas das modalidades disputadas amanhã (21) que podem terminar com brasileiros no pódio.

Nomes como Rayssa Leal, Arthur Nory, Netinho (Edval Marques) e Guilherme Costa são alguns que competem amanhã. Você não vai perder, né?

Confira a programação de amanhã:

Badminton

10h - Jonathan Santos de Souza (BRA) x Alonso Ignacio Medel Araya (CHI)

13h - Ygor Coelho de Oliveira (BRA) x Fernando Sanhueza Villalobos (CHI)

16h - Samia Raquel Passos Lima (BRA) x Maria Delia Zambrano Solano (EQU)

18h30 - Juliana Viana Vieira (BRA) x Priyanna Ramdhani (GUI)

Basquete 3x3

13h30 - Brasil x Uruguai (Feminino)

19h - Brasil x Haiti (Masculino)

Boxe

11h30 - até 50kg - Caroline Barbosa de Almeida (BRA) x Kathreen Marie Sterling (Haiti)

17h45 - até 51kg - Michael Douglas Trindade (BRA) x Hansell Sanchez (IOA)

18h30 - até 80kg - Wanderley Pereira (BRA) x Wyatt Barillas (IOA)

Ciclismo

9h - Mountain Bike - José Gabriel de Almeida e Ulan Galinski

11h30 - Mountain Bike - Karen Olimpio e Raiza Goulão

11h30 - BMX Feminino Contra o Relógio - Paola Santos e Priscilla Stevaux

11h55 - BMX Masculino - Contra o Relógio - Pedro Queiroz e Bruno Cogo

Escalada Combinada

10h - Felipe Ho, Mateus Bellotto e Rodrigo Hanada

13h30 - Semifinal - Felipe Ho, Mateus Bellotto e Rodrigo Hanada

Esqui Aquático

12h10 - Slalom - Anthony Furmanovich e Felipe Simioni Neves

13h30 - Wakeboard - Mariana Nep Ribeiro Osmak

14h30 - Wakeboard - Henrique Martini Daibert

Ginástica Artística Masculina

18h30 - Eliminatórias e Final por Equipes (Bernardo, Diogo, Yuri, Nory, Patrick)

Levantamento de Peso Masculino - 61kg

12h - Levantamento de Peso Masculino (61kg) - Thiago Felix da Silva

Natação

9h06 - 400m Livre Feminino - Gabrielle Gonçalves Roncatto

9h12 - 400m Livre Feminino - Maria Fernanda de Oliveira da Silva Costa e Maria Paula Mangabeira Heitmann

9h29 - 400m Livre Masculino - Guilherme Pereira da Costa e Stephan Alexander de Freitas Steverink

9h34 - 100m Peito Feminino - Nichelly Brandão Lysy

9h37 - 100m Peito Feminino - Jennifer Alves da Conceição

9h45 - 100m Peito Masculino - Raphael Rached Windmuller e João Luis Gomes Júnior

9h52 - 200m Borboleta - Giovanna Tomanik Diamante

9h56 - 200m Borboleta - Maria Fernanda de Oliveira da Silva Costa

10h03 - 200m Borboleta - Leonardo Gomes de Deus e Luiz Altamir Lopes de Melo

10h10 - 200m Borboleta - Matheus Ferreira de Moraes Gonche

10h19 - 4 x 100m Revezamento Livre Feminino

10h29 - 4 x 100m Revezamento Livre Masculino

16h* - Final 400m Livre Feminino

16h15* - Final 400m Livre Masculino

16h46* - Final 100m Peito Feminino

16h51* - Final 100m Peito Masculino

17h06* - Final 200m Borboleta Feminino

17h24* - Final 200m Borboleta Masculino

17h41* - Final 4 x 100m Revezamento Livre Feminino

17h48* - Final 4 x 100m Revezamento Livre Masculino

Pentatlo Moderno Individual: Esgrima

9h - William Muinhos, Gabriel Sasaqui, Danilo Fagundes

12h - Stephany Saraiva, Isabela Abreu, Marcela Mello

Remo

8h10 - Maria Clara Lewenkopf e Milena Viana

8h20 - Alef Fontoura e Bernardo Boggian

8h50 - Thalita Rosa Soares e Chloe Gorski Delazeri

9h - Tomas Garcia Levy e Piedro Xavier Tuchtenhagen

9h40 - Beatriz Cunha Tavares Cardoso

10h10 - Lucas Verthein Ferreira

12h - 8 Com

Saltos Ornamentais

11h - Eliminatórias do Trampolim 1m individual - Rafael Fogaça e Rafael Max

19h - Final da plataforma 10m - Ingrid de Oliveira

20h40* - Final do Trampolim 1m individual masculino

Skate Street - Final

11h - Pamela Rosa e Rayssa Leal

16h30 - Lucas Soares e Gabryel Wilson Cursino

Taekwondo

10h30 - até 58kg - Paulo Melo

10h30 - até 68kg - Edival Marques

12h45 - Repescagem 1 até 58kg

12h45 - Repescagem 1 até 68kg

13h30 - Repescagem 2 até 58kg

13h30 - Repescagem 2 até 68kg

17h* - Semifinal até 58kg

17h30* - Semifinal até 68kg

18h30* - Final até 58kg

19h* - Final até 68kg

Tiro Esportivo

9h - Pistola de tiro rápido Masculino - Vladimir da Silveira e Emerson Duarte

9h - Rifle de ar 10m Feminino- Simone Prachthauser e Geovana Meyer

9h30 - Tiro Masculino - Renato Araújo e Roberth de Oliveira

9h30 - Tiro Feminino - Georgia Furquim

11h - Rifle de Ar 10m Masculino - Eduardo Sampaio e Cássio Sampaio

13h30* - Final Rifle de Ar 10m Feminino

14h30 - Final Rifle de Ar 10m Masculino

Vôlei Feminino

10h30 - Brasil x Cuba

Vôlei de Praia

16h30 - Brasil x El Salvador (Feminino)

18h30 - Brasil x El Salvador (Masculino)

Onde assistir:

Time Brasil (YouTube)

Cazé TV (YouTube)

Panam Sports Channel (site e app)

Nenhum canal de TV aberto ou fechado transmitirá o Pan 2023 para o Brasil