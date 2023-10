Palmeiras x São Paulo: informações e onde assistir ao clássico pela final do Brasileirão sub-17

Às 15h30 (de Brasília) deste sábado (21), na Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo decidem o Campeonato Brasileiro sub-17. A final da competição nacional de base será decidida em partida única: em caso de empate no tempo normal, a disputa por pênaltis definirá o campeão.

Por ter melhor campanha, o Verdão tem direito de jogar a decisão em casa. Sem torcida visitante, por se tratar de um clássico, o torcedor que for até a Arena Barueri não precisará reservar ingresso ? basta acessar o portão 15 do estádio.

Para chegar até a final, o Alviverde de Rafael Paiva ficou na segunda colocação do Grupo B na primeira fase, atrás do próprio São Paulo, com 22 pontos, sete triunfos, um empates e um revés.

São Paulo eliminou o Flamengo nas semis

Na fase de mata-mata, o Palmeiras ? atrás do bicampeonato ? despachou Fluminense e Corinthians ? vencendo o rival nos dois jogos da semifinal.

O São Paulo ? em busca de seu primeiro título ?, por sua vez, eliminou o Internacional nas quartas de final e o Flamengo nas semis.

Onde assistir ? o confronto terá transmissão do SporTV, na televisão por assinatura.