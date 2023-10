Palmeiras registra menor público do ano no Allianz Parque em derrota para o Atletico-MG

Com 27.718 pessoas presentes no Allianz Parque e renda de R$ 1.665.375,02, o Palmeiras registrou seu menor público na temporada na derrota de ontem (19) para o Atlético-MG.

Sem o suspenso Abel Ferreira, o Verdão recebeu o Galo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 2 a 0. Hulk, logo no primeiro minuto de jogo, e Paulinho marcaram os tentos da partida que intensificou o clima de crise no Verdão.

O pior público do Palmeiras no Allianz Parque em 2023 havia acontecido diante da Ferroviária, pelo Campeonato Paulista.

Naquele 26 de fevereiro, 28.699 pessoas assistiram ao triunfo da equipe comandada por Abel Ferreira por 2 a 1. Gabriel Menino e Raphael Veiga anotaram os gols do embate.

Antes e durante o jogo contra o Atlético-MG, a Mancha Verde protestou contra Anderson Barros e Leila Pereira. A presidente do clube palestrino, em rota de colisão com a principal torcida organizada do Alviverde, foi o maior alvo das manifestações.