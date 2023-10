Palmeiras desmancha no returno do Brasileirão: veja os números

O Palmeiras amarga uma clara queda de rendimento no segundo turno do Brasileirão 2023. Em oito jogos, a equipe do técnico Abel Ferreira venceu apenas três e já nem mira mais a briga pelo título nacional. A prioridade é a vaga na Libertadores da América de 2024.

No returno da competição nacional, o Palmeiras somou apenas 10 dos 24 pontos possíveis. Além das três vitórias, o time obteve um empate e sofreu quatro derrotas - a última delas para o Atlético-MG em casa, na noite desta quinta-feira.

Entre as 20 equipes do Brasileirão, o Palmeiras tem apenas a 12ª melhor campanha do segundo turno, algo muito frustrante para um time que era visto como um grande candidato ao título. O Alviverde marcou seis gols e sofreu sete neste período.

Na segunda metade do Brasileirão, o Red Bull Bragantino apresenta o melhor desempenho. O time do interior paulista já conquistou 17 pontos em oito jogos, com cinco vitórias, dois empates e somente uma derrota.

Quinto colocado da classificação, o Palmeiras tem 36% de chances de encerrar a competição no G4, segundo cálculo do matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o que lhe daria a vaga direta para a Libertadores. Já pelo título, a possibilidade palmeirense é de apenas 1%.