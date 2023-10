ÓTIMA NOTÍCIA para o Palmeiras sobre Bruno Henrique: 'Flamengo não...'

O Flamengo está enfrentando um desafio significativo na negociação para renovar o contrato do atacante Bruno Henrique. Segundo informações do colunista Rodrigo Mattos, do UOL, o clube carioca já estabeleceu um limite financeiro para a proposta de renovação e não pretende igualar os valores oferecidos pelo Palmeiras.

Apesar de Bruno Henrique ser um jogador querido no Flamengo, reconhecido por sua dedicação e entrega ao clube, o presidente Rodolfo Landim definiu um teto para os gastos com o jogador. Consciente de que esse valor é inferior à oferta do Palmeiras, o Flamengo busca uma abordagem estratégica na negociação.

De acordo com informações divulgadas por André Hernan, também colunista do UOL, a proposta do Palmeiras inclui luvas de US$ 4,5 milhões e salário de R$ 2 milhões, com contrato de três ou quatro anos. O Flamengo, por sua vez, considera a proposta como um pacote financeiro completo, analisando todos os custos envolvidos.

A diretoria flamenguista está disposta a pagar luvas que poderiam alcançar R$ 15 milhões para assegurar a permanência de Bruno Henrique. Contudo, a negociação ainda está longe dos valores propostos pelo Palmeiras. Atualmente, o jogador recebe entre R$ 1,1 milhão e R$ 1,3 milhão.

Embora esteja em curso uma discussão sobre um possível aumento salarial, o Flamengo mantém firme o limite financeiro estabelecido. A consideração crucial é que o investimento será direcionado para o período em que o jogador estiver no clube, sem a perspectiva de uma revenda futura.