Neymar é homenageado, e Al-Hilal vence em 1º jogo desde lesão do brasileiro

O Al-Hilal venceu o Al-Khaleej por 1 a 0 e se isolou na liderança do Sauditão. Foi o primeiro jogo do clube desde a lesão de Neymar, que recebeu homenagens no Estádio Prince Faisal bin Fahd.

Mitrovic marcou o único gol da partida, aos 30 minutos do primeiro tempo. O atacante sérvio chegou ao oitavo gol em 11 partidas pela equipe.

Neymar recebeu o carinho dos companheiros e da torcida mesmo sem estar no estádio — ele segue no Brasil se recuperando da grave lesão sofrida no joelho. Os jogadores do Al-Hilal posaram com a camisa 10 antes de a bola rolar, e torcedores exibiram um bandeirão do brasileiro e com a mensagem "Volte mais forte", além de terem gritado o nome do craque.

Torcida do Al-Hilal exibe bandeirão em homenagem a Neymar após a lesão sofrida pelo brasileiro Imagem: Divulgação/Twitter/Al-Hilal

Ainda invicto, o Al-Hilal chegou a 26 pontos e aumentou a vantagem na liderança para três pontos. O Al-Taawoun, segundo colocado, empatou na rodada. Já o Al-Khaleej estagnou nos nove pontos e caiu para a 12ª colocação.

O líder volta a campo na sexta-feira que vem (27) para enfrentar o Al-Ahli, às 15h (de Brasília), pela 11ª rodada do Sauditão. Um dia antes, às 12h, o Al-Khaleej encara o Al-Taawon.