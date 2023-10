'Não vejo evolução no Corinthians': Juca critica postura do time com Mano

Juca Kfouri analisou no Posse de Bola que o Corinthians saiu no lucro no eletrizante empate com o Fluminense no Maracanã. Para o colunista do UOL, o Timão ainda não evoluiu sob o comando de Mano Menezes.

'Mano não foi capaz de segurar com dois gols de vantagem': "O time evoluiu com Mano Menezes? Ora, se há uma característica do Mano Menezes é ser capaz de fazer com que um time dele que esteja dois gols à frente ganhe o jogo, mas não foi capaz. Ontem, quando o Flamengo fez 2 a 0 contra o Cruzeiro, estava na cara que acabou o jogo, ninguém vira um 2 a 0 para cima do time do Tite, como não virava com o time do Carille e como não deveria virar com o time do Mano, e virou".

'Não vejo evolução no time do Corinthians': "Para o Corinthians, o empate foi uma dádiva. O Fluminense merecia ganhar o jogo e merecia ganhar por mais de 4 a 3, eu diria que o placar moral do jogo, sem desfazer dos gols do Corinthians, era 5 a 2 para o Fluminense. Não vejo evolução no Corinthians, não dá para você olhar e dizer — 'bom, se jogar assim, ganha do América-MG'. Não, o time chutou três vezes e fez um gol que o Yuri nunca mais vai fazer na vida e nunca tinha feito antes. Infelizmente, essa é a visão que eu tive do jogo do Corinthians".

Assista ao Posse de Bola na íntegra