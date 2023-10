Mirassol e Guarani empatam e se distanciam da briga pela liderança da Série B

Nesta sexta-feira, Mirassol e Guarani empataram em 0 a 0, no Estádio Campos Maia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem grandes emoções, as duas equipes deram pouco trabalho para aos goleiros e saíram com emapate amargo na briga pelas primeira posições.

Com o resultado, o Guarani é o quinto colocado, com 55 pontos, chega ao terceiro jogo seguido sem vitória e perde a chance de dormir no G4. Do outro lado, o Mirassol é o sétimo colocado, com 53 pontos, interrompe sequência de quatro vitórias seguidas e também deixa escapar a chance de assumir a quarta colocação.

Os dois times voltam a campo na próxima semana, pela 34ª rodada da Série B. Na próxima sexta-feira, o Guarani recebe o Botafogo-SP, às 21h30 (de Brasília). No dia seguinte, o Mirassol visita o Ituano, às 15h30.

? ATUALIZANDO ? Com a mudança do jogo entre @sportrecife e @ChapecoenseReal para domingo, nossa agenda para a sequência da 33ª rodada ficou assim. Se liga aí! pic.twitter.com/VuHkyMzVgg ? Brasileirão Betano - Série B (@BrasileiraoB) October 20, 2023

No primeiro tempo, o Mirassol teve maior posse de bola, mas não conseguiu converter o domínio em gols. Os donos da casa também tiveram mais finalizações, mas pecaram no último toque e pouco exigiram do goleiro Pegorari. Do outro lado, o Guarani também chegou pouco no gol adversário e Alex Muralha foi pouco exigido.

A segunda etapa foi como a primeira, com as duas equipes trocando passes, tentado criar ofensivamente, mas oferecendo pouco perigo. Empurrado pela sua torcida, o Mirassol teve as melhores oportunidades e chegou a balançar a rede aos 48 minutos, mas o gol foi anulado por toque de mão. Com isso, os dois times pararam nas defesas adversárias e saíram com empate com gosto amargo.