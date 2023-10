Mauro Cezar: Palmeiras vem mal não é de hoje, e a temporada é vergonhosa

Mauro Cezar Pereira afirmou no Posse de Bola que o Palmeiras vem jogando mal há algum tempo e faz uma temporada "vergonhosa". Para o colunista do UOL, as cobranças da torcida por reforços se mostraram pertinentes diante da queda de rendimento na reta final do ano.

'O Palmeiras vem mal há um bom tempo': "O que me espanta é que só agora as pessoas percebam isso. Isso está se desenhando não é de hoje. Antes da eliminação contra o Boca, o Palmeiras já vinha mal, jogando menos, fazendo menos gols. Às vezes rola uma certa boa vontade, mas vamos olhar o jogo. O Palmeiras não ganha há seis jogos, perdeu quatro seguidos no Brasileirão, aí tem os dois contra o Boca, que empatou os dois e perdeu nos pênaltis, o que significou uma eliminação em casa da Libertadores. Fez três gols nesses jogos e a última vitória foi 1 a 0 sobre o Goiás, gol do Breno Lopes, aquele gol que deu uma confusão com os torcedores, com uma falta que não aconteceu, era lateral, o árbitro criou uma falta, teve uma bate-rebate na área e houve o gol da vitória, por muito pouco não é mais um jogo sem vitória, contra o Goiás, em casa. Então, o Palmeiras vem mal há um bom tempo.

'Pedidos da torcida por reforços se mostraram pertinentes': "Essa temporada é ruim, como era a temporada antes de a Leila Pereira assumir a presidência, mas aí veio a Libertadores, ganhou a final e tudo passou, mas o time não vinha bem. Houve toda uma glamourização, o plano e tal, mas agora não tem plano, né? Cadê o plano? Não tem plano. Então, eu acho que isso já vem sinalizando há muito tempo, acho que o Palmeiras cometeu alguns erros de planejamento, não buscando contratações de peso para compensar minimamente a saída de dois titulares no meio de campo, perdeu ainda o Dudu, que não vinha fazendo uma grande temporada mas é o grande jogador do Palmeiras nesse ciclo vitorioso e acho que as reclamações da torcida por pedidos de reforços se mostraram pertinentes ao longo do tempo".

'A temporada do Palmeiras é vergonhosa': "Agora, me parece até que toda essa onda de Bruno Henrique pode ser uma cortina de fumaça, mas não vai funcionar. Não adianta contratar um jogador pagando o que for, se o Palmeiras não for para a Libertadores, e o risco é real, um time que não ganha há seis jogos. Se você olhar a tabela do campeonato antes de olhar essa sequência, o Palmeiras estava cinco pontos à frente do Flamengo, agora está quatro atrás, como pode isso? O próprio Botafogo, o Palmeiras ficou sete pontos atrás do Botafogo, agora está a 14. Então, está muito claro que o Palmeiras vem mal não é de hoje. É um ano fraco do Palmeiras, a temporada é vergonhosa, eu tenho dito que os dois times mais caros do Brasil fazem temporadas ridículas, o Palmeiras e o Flamengo".

