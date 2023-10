Marcelo Fernandes valoriza apoio da torcida do Santos após derrota e comenta ausência de Rincón: "Faz falta"

O Santos acabou sendo derrotado pelo Red Bull Bragantino na noite da última quinta-feira, por 3 a 1, na Vila Belmiro, e se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Surpreendentemente, a torcida reconheceu o esforço e a boa atuação do time e retribuiu com aplausos após o apito final.

O técnico do Peixe, Marcelo Fernandes, valorizou o apoio dos torcedores mesmo após o resultado negativo. O comandante fez questão de exaltar o desempenho de sua equipe, que criou diversas oportunidades de gol, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu marcar.

"Estou muito feliz pelo meu time, eles correram como têm que correr e a torcida reconheceu isso no final. Nós que temos que dar isso para o Santos. Tem dias que as coisas não vão acontecer, hoje foi assim. Estou feliz pela equipe, não pelo resultado, mas pela forma que o time correspondeu. Os jogadores estão de parabéns porque se doaram ao máximo", avaliou o treinador.

"É importantíssimo, a torcida nunca nos abandonou, sempre está junto com a gente. É o reconhecimento do que eles fizeram em campo. O que esses jogadores correram, lutaram, todos viram o que aconteceu. Infelizmente foi um dia que não conseguimos finalizar bem e o adversário soube aproveitar", acrescentou.

Uma grande dor da cabeça para Marcelo Fernandes nesta partida foi o desfalque do volante e capitão do Santos, Tomás Rincón, que estava suspenso. O técnico admitiu que o time sentiu a ausência do jogador, mas voltou a elogiar o comportamento dos atletas que estiveram em campo.

"O Rincón se encaixou muito bem no nosso esquema e no clube, tanto que é o capitão da equipe. Ele faz falta em qualquer time, mas os que entram também dão conta do recado. Logicamente ele seria mais uma força, mas a equipe se portou muito bem. Ele vai voltar para o jogo de Porto Alegre, nós perdemos o Jean Lucas e o João Paulo, mas é assim. Não podemos ficar lamentando, domingo temos um jogo difícil, mas podem ter certeza que a equipe vai estar forte"

O Santos retorna a campo neste domingo para enfrentar o Internacional, pela 28ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para as 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

Sem João Paulo e Jean Lucas, suspensos, a equipe de Marcelo Fernandes precisará reunir forças para sair do Z4. Atualmente, o Peixe está no 17º lugar, com 30 pontos, um a menos que o Vasco, primeiro fora da zona da zona de rebaixamento.