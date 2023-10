Mano Menezes exalta primeiro tempo do Corinthians contra Fluminense: "Melhora foi visível"

O técnico Mano Menezes gostou do que viu no primeiro tempo do empate do Corinthians em 3 a 3 com o Fluminense, nesta quinta-feira. O Timão chegou a abrir 3 a 1 no marcador, mas cedeu à pressão tricolor na etapa final. Na visão do comandante, o desempenho nos primeiros 45 minutos tem que nortear a equipe nos próximos compromissos de Campeonato Brasileiro.

"Temos uma visão de que o primeiro tempo foi muito bom. A equipe realizou muito o que trabalhamos nesse período, foi visível a melhora na construção, de competição, intensidade de jogo", comentou Mano em entrevista coletiva. O treinador também analisou a queda do nível de atuação na segunda etapa, quando o Tricolor Carioca empatou a partida.

"No segundo tempo, naturalmente o Flu iria arriscar, fez uma substituição que sempre faz, baixando o André, colocou o Arias, um dos melhores jogadores do Brasileiro e nos empurraram para trás com uma posse de bola forte, com dois homens de muita largura e isso trouxe nossos extremos muitos para trás. Aí você perde a saída, que tínhamos no primeiro tempo e não conseguimos mais jogar. Mesmo assim, até poderíamos ter sustentado um pouco, no terceiro gol, rifamos a bola e ela voltou pro meio da nossa defesa. Temos coisas positivas, para comemorar, e um caminho para continuar progredindo. Um time que não consegue sustentar a bola passa a sofrer no ataque contra defesa, e temos condições de melhorar. Jogamos contra uma equipe finalista da Libertadores, que faz isso aqui contra todo mundo. Esse é o caminho que nós ainda temos que percorrer. Saio com um bom sentimento pelo que foi a primeira etapa, esse é o Corinthians que queremos por mais tempo durante os jogos", disse o treinador.

Na visão de muitos torcedores, as mexidas de Mano pioraram o Alvinegro no segundo tempo. O técnico justificou as entradas de nomes como Romero, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito e Renato Augusto na partida.

"Na verdade tivemos uma mudança no intervalo (Romero no Pedro) que pode ser discutida por ter influenciado ou não na equipe. As outras todas nós já não tínhamos posse de bola, foram feitas por desgaste físico. Yuri tinha corrido muito, precisávamos de um jogador para segurar a bola na frente, de força, que é o Felipe. Renato entrou no lugar de Giuliano, que foi bem, mas não iria sustentar por mais tempo. Como o Flu vinha muito pelas beiradas, optamos pelo Gustavo (Mosquito) para segurar o lado. Mas não tem jeito, você tem que correr, marcar o lado. Acho que independentemente dos jogadores que entraram, nós já tínhamos baixado a linha, por não sustentar a bola", justificou.

Na visão de Mano, o empate pode ser considerado positivo, mas o contexto deixou a igualdade amarga. O comandante também destacou que a sequência recente do Timão foi difícil e isso tem que ser levado em conta na análise do desempenho do Timão.

"Penso que, considerando tabela, você tem que pontuar. Se saíssemos de São Paulo e você me fizesse essa pergunta antes, nós talvez consideraríamos o empate bom resultado. Como abrimos 3 a 1, você fica com o gostinho de ter cedido o empate, o que não ocorre com equipes mais maduras, que é o que o Corinthians vai ser. Estamos começando a recuperar a confiança e se continuarmos assim, nesse nível de boa parte do primeiro tempo, estamos de novo próximos de voltar a vencer", comentou Mano.

"Nós não estamos nessa condição de criar uma pressão desnecessária, nós temos que seguir pontuando, não dá para olhar para trás. Essa passagem de tabela era difícil. Desde que cheguei jogamos com São Paulo no Morumbi, Flamengo na Arena e Fluminense no Rio. Nessa passagem, tivemos dificuldade no primeiro turno também. Analisamos o nível do adversário que enfrentamos. O que trabalho é com rendimento e ele dá perspectiva para que a gente volte a vencer lá na frente", finalizou o treinador.

Diante do Fluminense, o Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Lima empatou em seguida para os mandantes. Yuri e Fábio Santos abriram dois gols de vantagem para o Timão, mas o Flu descontou novamente com Lima e igualou o confronto com Jhon Arias.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.