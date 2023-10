Manchester City x Brighton: onde assistir e informações do jogo pela Premier League

O Manchester City viu a liderança do Campeonato Inglês ir embora antes da pausa para a Data Fifa. Neste sábado, os Citizens buscam a recuperação contra o Brighton, no Ettihad Stadium, às 11 horas (de Brasília).

O City está atualmente na terceira posição da Premier League, com 18 pontos. A equipe tenta acabar com a série de duas derrotas na competição.

O técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao adversário e espera um confronto complicado.

"Admiro pelo fato de que não importa o time que eles joguem, que vão manter a mesma postura. Será um dos testes mais difíceis que teremos nesta temporada. Vamos tentar ir em frente", disse.

Do outro lado, o Brighton é uma das surpresas da temporada. No entanto, os visitantes também tropeçaram nas últimas rodadas e caíram para a sexta posição na classificação, com 16 pontos.

Na liderança da Premier League com 20 pontos, o Tottenham só entra em campo na segunda-feira, quando recebe o Fulham. Quem pode colocar pressão nos Spurs é o Arsenal, que está em segundo, mas terá clássico contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no sábado.

A stunning display against Brighton back in 2019! ? pic.twitter.com/iJk3GUS36l ? Manchester City (@ManCity) October 20, 2023

Confira os jogos da rodada e onde assistir:

Sábado

8h30



Liverpool x Everton - ESPN e STAR+.

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

11 horas



Bournemouth x Wolverhampton - Star+



Brentford x Burnley - Star+



Manchester City x Brighton - Star+



Newcastle x Crystal Palace - ESPN e Star+



Nottingham Forest x Luton Town - ESPN 2 e Star+

13h30



Chelsea x Arsenal - ESPN e Star+

16 horas



Sheffield United x Manchester United - ESPN e Star+

Domingo

12h30



Aston Villa x West Ham - ESPN e Star+

Segunda-feira

16 horas



Tottenham x Fulham - Star+