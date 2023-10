Mainz x Bayern: onde assistir e informações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique vem sofrendo nesta temporada e ainda tenta se firmar entre os líderes do Campeonato Alemão. Os bávaros voltam a campo neste sábado às 10h30 (de Brasília), contra o Mainz, fora de casa.

Os donos da casa ainda buscam a primeira vitória na temporada. O Mainz está na penúltima posição da Bundesliga, com apenas dois pontos conquistados. Com isso, o técnico Bo Svensson admitiu que o clube terá uma tarefa complicada diante do Bayern.

"Você pode jogar seu melhor jogo contra o Bayern, mas ainda assim perder. Não está em suas próprias mãos. Muita coisa tem que se unir no dia para conseguir alguma coisa. Só podemos administrar isso juntos. Esse é o nosso plano", disse.

Já o Bayern está na quarta posição, com 17 pontos somados. Os visitantes tentam mais uma vitória para tentarem dividir a ponta, que pertence ao Borussia Dortmund, com 20 pontos. O técnico Thomas Tuchel espera um adversário motivado para surpreender diante da torcida.

"O Mainz gosta de ser o azarão. Eles criam uma força especial. Vamos ter que enfrentar isso", declarou.

O vice-líder do campeonato, com 19 pontos, é o Bayer Leverkusen, que terá pela frente o Wolfsburg, no sábado, também longe de casa.

Resumo da coletiva de #Tuchel para #M05FCB:

- Dúvida para o jogo: Kimmich e Goretzka

- Estão fora: Noussair Mazraoui, Serge Gnabry, Dayot Upamcano e Raphaël Guerreiro.

- Foi decidido em conjunto com Neuer que Ulreich será títular.#FCBayern pic.twitter.com/VjjHMC0mmQ ? FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) October 20, 2023

Confira os jogos deste final de semana e onde assistir:

Sábado

10h30



Unión Berlin x Stuttgart - OneFootball



Freiburg x Bochum - OneFootball



Wolfsburg x Bayer Leverkusen - OneFootball CazéTV



Hoffenheim x Eintracht Frankfurt - OneFootball



Darmstadt x Leipzig - OneFootball

13h30



Mainz 05 x Bayern de Munique - OneFootball e Canal GOAT

Domingo

10h30



Heidenheim x Augsburg - OneFootball e TV Cultura

12h30



Colonia x Borussia Mönchengladbach - OneFootball