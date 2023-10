Líder da Série B, Vitória vence o Sampaio Corrêa e mantém diferença de cinco pontos para o vice

Nesta sexta-feira, o Vitória visitou o Sampaio Corrêa pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0. Osvaldo marcou o único gol da noite ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Vitória segue com cinco pontos de margem na liderança da Série B, com 64 pontos conquistados após 33 jogos. O vice é o Atlético-GO, que também venceu na rodada e está com 59 pontos. Por outro lado, o Sampaio Corrêa segue com 36 pontos somados e está em 13º, podendo perder mais posições ainda neste final de semana.

Agora, o Vitória volta a campo para receber o Juventude no dia 29 de outubro, às 19 horas (de Brasília). Já o Sampaio Corrêa volta a jogar no dia 28, às 15h30, contra o Criciúma fora de casa.

O GOL DE OSVALDO EM UMA BOA JOGADA DE BOLA DO LEÃO! É O CAMISA 11 RUBRO-NEGRO!!!! ????#PegaLeão pic.twitter.com/RyZmDwRkT4 ? EC Vitória (@ECVitoria) October 20, 2023

O jogo

O primeiro tempo contou com boas chances criadas pelos dois lados, mas com o Vitória mais seguro e eficiente. Apesar disso, quem assustou primeiro foi o Sampaio Corrêa, que teve uma boa oportunidade com Robinho nos primeiros movimentos. Aos 38 minutos, no entanto, quem carimbou foi o Leão, com Osvaldo tocando na saída do goleiro Luiz Daniel para fazer 1 a 0.

A etapa final começou ainda com o Vitória bem no jogo e assustando aos três minutos com Matheuzinho surpreendendo Luiz Daniel. Após isso, as oportunidades diminuíram e o jogo ficou menos aberto. Ainda assim, o Leão teve boa chance de matar o jogo aos 26, mas Léo Gamalho perdeu.

Até o final, o Vitória teve boas oportunidades para fazer o segundo e o Sampaio quase igualou também em algumas chegadas. No entanto, nenhum dos lados soube aproveitar e o duelo se encerrou em 1 a 0.