Leclerc conquista a pole do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1; Verstappen larga fora do Top 5

Nesta sexta-feira, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, conquistou a pole position do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1. O monegasco fez a melhor volta, com 1min34s723 e interrompeu a sequência do holandês Max Verstappen, que vai largar na sexta posição. Lando Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes, completam o top 3.

CHARLES LECLERC ON POLE!!! ? Norris grabs P2! Hamilton takes P3! WOW! What a mega qualifying session! ?#USGP #F1 pic.twitter.com/hTuFbM5y6v ? Formula 1 (@F1) October 20, 2023

A prova qualificatória também marcou o retorno do australiano Daniel Ricciardo às pistas. O piloto da AlphaTauri se recuperava de uma fratura na mão, sofrida no treino para o GP da Holanda, e ficou de fora de cinco etapas.

No Q1, o melhor tempo foi de Hamilton, com 1min35s091. O piloto britânico concluiu a volta mais rápida faltando apenas dez segundo para o fim do tempo, superando Verstappen. A grande surpresa foi Fernando Alonso, que terminou em 17º e pela primeira vez na temporada não vai largar no top 10. Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Lance Stroll e Logan Sargeant completaram os eliminados.

A Q2 foi de muita disputa pela volta mais rápida. Leclerc começou fazendo o melhor tempo, mas foi superado por Hamilton, que logo em seguida foi passado por Russel, que foi superado por Piastri, que viu Verstappen faz a volta mais rápida logo depois. No minuto final, Leclerc voltou a fazer volta rápida e terminou na ponta, com 1min35s004. Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo foram eliminados da última volta.

Na Q3, Leclerc fez o primeiro tempo logo no início e manteve a boa performance até o final. Nos últimos minutos, Verstappen chegou a ter a volta mais rápida, mas seu tempo foi excluído por infração aos limites da pista e vai largar na sexta posição. Com o melhor tempo, o piloto monegasco da Ferrari larga na frente.

Confira o grid de largada para o GP dos Estados Unidos

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari): 1min34s723

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes): 1min34s853

3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1min34s862

4. Carlos Sainz (ESP/Ferrari): 1min34s954

5. George Russell (GBR/Mercedes): 1min35s079

6. Max Verstappen (HOL/Red Bull): 1min35s081

7. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault): 1min35s089

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault): 1min35s154

9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull): 1min35s173

10. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes): 1min25s266

11. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull): 1min35s467

12. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

13. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

15. Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri)

16. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

18. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

19. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

20. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)