Júnior Santos diz que Lúcio Flávio retomou identidade do Botafogo de Castro

Um dos destaques do líder Botafogo no Brasileirão, o atacante Júnior Santos revelou em entrevista ao De Primeira que Lúcio Flávio recuperou a "identidade" do time construído por Luís Castro após a passagem conturbada de Bruno Lage como técnico do Glorioso.

Transição de Bruno Lage para Lúcio Flávio: "Acho que essa decisão partiu mais do Textor, até onde eu saiba não houve ali uma reunião de jogadores, se fala muita coisa, mas foi uma decisão dele junto com a diretoria. Com o que vinha acontecendo, com o Bruno a gente não conseguiu entrar no ritmo que queria. Com o Lúcio Flávio, ele já conhecia o grupo, participou da transição que foi a saída do Castro e a chegada do Caçapa, então o Lúcio ajudou bastante, o próprio Caçapa diz isso e a gente que está no dia a dia também sabe. Tanto o Lúcio hoje como o Carli estão fazendo um grande trabalho, estão comandando muito bem, as coisas estão acontecendo, as vitórias têm chegado e o ambiente está bom também, isso é importante".

'Lúcio Flávio está mais próximo da gente': "O Lúcio, desde que ele chegou e começou a comandar, está mais próximo da gente, ele sempre me chamou para fazer uns treinos, inclusive os gols que eu fiz a gente já tinha treinado bastante essa finalização minha de fora da área, essas jogadas que eu sempre consigo no um contra um levar para o meio, a gente treinou bastante. Eu, particularmente, tive uma conversa com ele e com Carli, os dois me chamaram, passaram toda confiança e isso foi muito importante para essa fase que eu estou agora. Ele chamou também individualmente outros jogadores, conversou, bateu um papo, isso passa uma confiança para os jogadores. E tem um trabalho também no dia a dia espetacular, não tem o que dizer, é um cara espetacular como pessoa e treinador. A gente treinou bastante desde a chegada do Lúcio, fazemos esses treinamentos, quando tem uma folguinha ele sempre me orienta bastante".

'Lúcio Flávio recuperou nossa identidade': "A gente já tinha uma identidade que foi conseguida ali no começo da temporada, de conseguir roubar essa bola e ligar os ataques rápidos tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Lúcio e o Carli tem intensificado bastante nisso e consequentemente nos jogos a gente tem conseguido voltar a essa identidade rápida, com jogadores rápidos, todos os jogadores que atuam no setor da frente são jogadores de transição rápida. Então, a gente voltou a essa identidade nos últimos jogos".

Confira outros trechos da entrevista com Junior Santos, atacante do Botafogo

Pressão para sair da fila de 28 anos

"Todo o grupo tem dimensão do que a gente representa hoje para a torcida, é uma responsabilidade muito grande, ali no começo do campeonato a gente sempre tinha o discurso de um passo de cada vez e hoje a gente vê que estamos brigando pelo título e temos grandes chances de ser campeão brasileiro. A gente tem a responsabilidade de representar uma massa, uma torcida apaixonada, representar jovens, idosos, representar os torcedores apaixonados do clube que sempre sofreu e viveu alguns momentos conturbados. A gente tem essa ciência, é uma pressão boa, que a gente tenha a responsabilidade desse peso, todos os dias tento me recuperar ao máximo porque sei que estou representando uma grande massa que tem a expectativa nesse grupo, a gente vê que eles estão focados nesse campeonato e nós temos a responsabilidade de representar essa massa botafoguense e trazer orgulho para eles também."

Fase artilheira no Botafogo

"Estou muito feliz pelo momento, sempre conseguia fazer essas jogadas e a conclusão não ia no gol, ia pra fora, batia na trave, mas agora a bola começou a entrar e as coisas estão acontecendo."

Relação com Tiquinho Soares

"É um cara que procura sempre estar ajudando, é um ídolo tanto para torcida como para nós jogadores, é um cara especial. Ele sempre está me aconselhando, falando comigo nos jogos, antes do jogo também, ele sempre fala que eu serei importante, me passou confiança, me falou que eu tenho que fazer gol, então quando eu consegui fazer os gols ele veio me parabenizar, 'pô, eu sabia que você era fera', então é um cara que me jogou para cima no jogo e falou que sabia que eu ia fazer uma grande partida."

Profissional sem categoria de base

"Eu morava num interior bem pequeno, bem pouco conhecido, Conceição do Jacuípe, na Bahia, e para quem quer virar jogador, é um sonho bem distante, não tem muita influência e que possa te tirar dali e levar para um clube. Hoje, tem um projeto social lá que tem mais de 100 crianças que eu penso em ajudá-las a chegar no objetivo de ser jogador, então eu nasci nessa cidade, no interior, tenho até vídeos jogando descalço até os 21 anos nos golzinhos lá. Na verdade, eu desisti com 16 anos, com 20 eu voltei a jogar futebol amador, fui jogando, me falaram que eu tinha talento, que poderia chegar e eu comecei a acreditar nesse sonho, com 22 para 23 anos recebi uma proposta para fazer um teste no Oswaldo Cruz, em São Paulo, até então nunca tinha jogado profissionalmente. Fui em busca desse sonho, chegando lá foi difícil me adaptar, mesmo sendo uma 4ª divisão do Campeonato Paulista. Eu passei no teste, mas tive que me adaptar à posição, essas coisas eu não sabia, só sabia ir para cima e driblar, fui ganhando maturidade, fiz um bom campeonato, comecei no banco, não jogava muito, aí comecei a jogar, a me destacar. Teve um jogo que um empresário me viu jogar, ele foi ver o Felipe Cardoso, que era novo e tinha muito talento, e ele falou 'eu quero levar aquele menino também'. Eu já fui fazer 23 anos, era minha última cartada, aí fui para o Ituano fazer teste, passei, fiz um grande Paulistão, fiz 3 gols em 3 jogos e aí fui para a Série B, para a Ponte Preta, para o Fortaleza, depois para o Japão, então foi tudo muito rápido, em dois anos, eu já estava no Japão, então nem pude jogar muito aqui. Tive uma boa passagem no Fortaleza, fui artilheiro da Copa do Nordeste, ganhei a primeira Copa do Nordeste do Fortaleza, na ocasião o Rogério Ceni era o treinador e a gente ganhou o Cearense também. Então, joguei pouco no Brasil mas consegui me destacar, fui para o Japão e consegui voltar ao Botafogo, o Mazzuco [André Mazzuco, diretor de futebol do Botafogo] já tinha me visto jogar no Ituano, foi atrás de mim no Japonês, onde eu também era um jogador de muito drible, fazia ali uma função de meia-atacante, era um jogador que driblava bastante, o Luís Castro queria um jogador assim e eu vim para o Botafogo."

Evolução tática e física

"Quando comecei, não gostava de marcar, só queria ir pra cima, não tinha aquela noção de responsabilidade no futebol, jogava para me divertir. Aí eu comecei a melhorar nisso, a me aplicar nisso, quando eu fui para o Ituano era minha chance de mostrar e os caras verem que eu tinha condição. Você chega com 23 anos num clube na Série A do Paulista, um dos estaduais mais disputados do Brasil, foi como meu prato de comido, eu disse 'vou agarrar e dar a vida aqui', aí eu dava meu máxima, corria para um lado e para o outro, e aí eu consegui parar. Foi quando eu falei, 'essa aqui é minha identidade, correr bastante e dar meu melhor sempre', eu adaptei meu corpo a isso, a ir sempre no limite físico, por isso eu tenho essa força de voltar para marcar, tentar ajudar na parte ofensiva e defensiva, eu volto rápido e tento já botar velocidade que minhas fibras já estão acostumadas, eu já adaptei meu corpo a isso, dou meu melhor tanto nos treinos como nos jogos. Não sou nenhum craque, mas sei que sou um bom jogador e tenho ajudado o Botafogo assim como meus companheiros."

