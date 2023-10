Jornalista detona Yuri Alberto: 'fez gol que nunca mais vai fazer na vida'

Juca Kfouri, em sua análise no Posse de Bola, destacou que o Corinthians teve sorte no empate eletrizante com o Fluminense no Maracanã. O colunista do UOL avaliou que o desempenho do Timão ainda não demonstra evolução sob o comando de Mano Menezes.

Segundo Kfouri, o empate foi uma dádiva para o Corinthians, pois, na opinião do colunista, o Fluminense merecia vencer o jogo por mais de 4 a 3. Ele enfatizou que, apesar dos gols do Corinthians, o placar moral do jogo seria 5 a 2 para o Fluminense. A falta de evolução no desempenho do Corinthians foi ressaltada, e Kfouri expressou dúvidas sobre a capacidade da equipe vencer jogos futuros com o atual rendimento.

"O time chutou três vezes e fez um gol que o Yuri nunca mais vai fazer na vida e nunca tinha feito antes", criticou Kfouri.

O colunista também questionou se o time evoluiu sob o comando de Mano Menezes, observando que uma característica do treinador é garantir vitórias quando sua equipe está com dois gols de vantagem. No entanto, Juca Kfouri argumentou que, mesmo estando à frente por dois gols, o Corinthians não foi capaz de segurar a vantagem contra o Fluminense, contrastando com situações anteriores, como quando o Flamengo fez 2 a 0 contra o Cruzeiro.