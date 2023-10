Jorge Jesus e Michael se estranham e clima esquenta após substituição

O atacante Michael se irritou após ter sido por substituído por Jorge Jesus e o clima esquentou entre eles na vitória do Al-Hilal no primeiro jogo desde a lesão de Neymar (assista abaixo).

O que aconteceu

O técnico sacou o brasileiro nos acréscimos da partida. Assim, o jogador foi substituído no fim pela terceira partida seguida.

Michael, então, deu um chilique no banco de reservas. Ele arremessou um objeto no chão durante seu ataque de fúria.

Jorge Jesus foi até o atacante após a reação, mas foi contido por um auxiliar. A intervenção de João de Deus, que se colocou entre eles, evitou que os dois se estranhassem à beira do campo.

O Al-Hilal segurou a pressão no fim e bateu o Al-Khaleej por 1 a 0. Com o resultado, o time se isolou ainda mais na liderança do Sauditão, agora com três pontos de vantagem.

O jogador brasileiro e o técnico português já trabalharam juntos antes no Flamengo. Michael chegou ao Fla no início de 2020 e foi treinado por Jorge Jesus por seis meses no Rubro-Negro, até a saída do treinador para o Benfica.