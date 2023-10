Jogadores do Corinthians conversam com Tite em aeroporto no Rio de Janeiro; confira

Alguns jogadores do Corinthians foram flagrados conversando com Tite, técnico do Flamengo, na madrugada desta sexta-feira, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O bate-papo aconteceu durante o encontro entre as delegações após seus respectivos compromissos pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em vídeo divulgado pela Coluna do Fla, dá para ver Tite conversando com jogadores como Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto e Fábio Santos. Todos foram comandados pelo técnico durante sua passagem no Corinthians, e alguns até foram convocados pelo treinador nos tempos de seleção brasileira. A conversar girou em torno de 15 minutos, e também contou com a presença de Matheus Bachi, auxiliar e filho de Tite.

???? | No Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians se cruzaram no Aeroporto do Galeão. Jogadores como Renato Augusto, Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos conversaram por cerca de 15 minutos com Tite e sua comissão técnica. ? | @ColunadoFla pic.twitter.com/5mClrGOgA1 ? SCCP News (@_sccpnews) October 20, 2023

O Corinthians empatou em 3 a 3 com o Fluminense, no Maracanã, enquanto o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0, no Mineirão. O jogo em Belo Horizonte marcou a estreia de Tite no Rubro-Negro.

O comandante era o principal nome cotado para assumir o Corinthians após a saída de Vanderlei Luxemburgo, mas optou por aceitar o projeto do Flamengo. Sem sinal positivo de Tite, Duilio Monteiro Alves abriu conversas e contratou Mano Menezes, que também estava livre no mercado.

Pelo Corinthians, Tite conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).