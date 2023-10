Ingressos para o clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã estão esgotados

O Vasco se prepara para o clássico contra o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A partida promete um duelo nas arquibancadas.

Isso porque os ingressos para o clássico se esgotaram na última quinta-feira. As duas equipes chegam motivadas para o confronto após as vitórias do meio de semana.

Os rubro-negros buscam se manter entre os líderes da Série A. Já os cruzmaltinos tentam se afastar da zona de rebaixamento.

As diretorias de Vasco e Flamengo fizeram um acordo para mandar os dois clássicos no Maracanã, com torcida dividida. No duelo do primeiro turno, os rubro-negros golearam por 4 a 1, com grande atuação no primeiro tempo.