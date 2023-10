Fluminense detona arbitragem de jogo contra o Corinthians: "Desastrosa, vergonhosa e tendenciosa"

O Fluminense detonou a arbitragem do jogo contra o Corinthians, nesta quinta-feira, comandada por Paulo César Zanovelli. Via redes sociais, o Tricolor avaliou a atuação dos juízes como "desastrosa, vergonhosa e tendenciosa ".

Na visão do Fluminense, o pênalti de Marlon em Ruan Oliveira, que originou o terceiro gol do Corinthians, foi inexistente. O árbitro Paulo César Zanovelli entendeu que houve uma carga nas costas do meia corintiano aos 30 minutos do primeiro tempo.

O clube das Laranjeiras ainda questiona a arbitragem não ter marcado pênalti de Fábio Santos em Samuel Xavier, na reta final da primeira etapa. O lateral pisa no atleta tricolor, dentro da área, pouco tempo depois da jogada ser finalizada. O Flu ainda entende que houve um toque de mão de Fagner, aos 15 minutos do segundo tempo, em lance que também envolvia Keno e Gil.

"O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras duas penalidades, destas vezes existentes, para o Fluminense. Os erros cometidos nesta noite - que provocaram revolta nos atletas e na torcida - só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro", escreveu a comunicação do Fluminense.

O clube ainda pede que a CBF aplique "as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam".

Enquanto Paulo César Zanovelli foi o árbitro da partida, Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira atuaram como auxiliares. Rafael Traci ficou à frente do VAR.

Diante do Fluminense, o Corinthians saiu na frente com Yuri Alberto e Lima empatou em seguida para os mandantes. Yuri e Fábio Santos abriram dois gols de vantagem para o Timão, mas o Flu descontou novamente com Lima e igualou o confronto com Jhon Arias.

Com a igualdade, o Corinthians pulou para a 13ª posição, com 32 pontos, dois a mais em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo da equipe será contra o América-MG, no domingo, na Neo Química Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.

Veja a nota completa do Fluminense:

O Fluminense FC repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzida por Paulo César Zanovelli no jogo desta quinta-feira, no Maracanã. O árbitro usou critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras duas penalidades, destas vezes existentes, para o Fluminense. Os erros cometidos nesta noite - que provocaram revolta nos atletas e na torcida - só demonstram o longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro. O Fluminense espera que a Comissão de Arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam.