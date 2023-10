Flamengo sustenta tabu de 8 anos sem perder para o Vasco; veja números

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro entra em campo com um tabu favorável de oito anos sem perder para o rival pelo Campeonato Brasileiro. Os números foram apresentados no Jogo Certo, programa do UOL Esporte sobre estatísticas.

A última vitória do Vasco contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi no segundo turno de 2015: 2x1, de virada, com gols de Emerson Sheik, para o Flamengo, e Rodrigo e Nenê, para o Vasco.

foi no segundo turno de 2015: 2x1, de virada, com gols de Emerson Sheik, para o Flamengo, e Rodrigo e Nenê, para o Vasco. Desde então, foram 9 jogos , com cinco vitórias do Flamengo e quatro empates

, com cinco vitórias do Flamengo e quatro empates No primeiro turno do Brasileirão 2023 , o Flamengo goleou por 4 a 1, no Maracanã (mando do Vasco).

, o Flamengo goleou por 4 a 1, no Maracanã (mando do Vasco). Em 2023, os times também se enfrentaram pelo Campeonato Carioca em três oportunidades. O Vasco venceu o jogo da fase inicial, por 1 a 0, mas o Flamengo eliminou o rival na semifinal com duas vitórias: 3x2 e 3x1.

Histórico geral de Flamengo x Vasco (1923-2023)

396 jogos

155 vitórias do Flamengo (39,1%)

111 empates (28%)

130 vitórias do Vasco (32,9%)

537 gols do Flamengo

509 gols do Vasco

