Fabrício Bruno elogia início de trabalho de Tite no Flamengo

O Flamengo venceu o Cruzeiro no Mineirão e voltou ao G-4 do Campeonato Brasileiro. A vitória marcou a estreia do técnico Tite no comando da equipe rubro-negra. Após a partida, o zagueiro Fabrício Bruno exaltou o trabalho do novo treinador.

"É o perfil do Tite. Tivemos oito dias de treinos, que ainda é pouco. Ele quer conhecer todo mundo, se ambientar o mais rápido possível. Mas foi uma vitória com a cara dele. Soubemos sofrer e jogar", disse.

O defensor seguiu elogiando a atuação da equipe: "Acho que fizemos um grande jogo. A virtude das equipes do Tite é saber sofrer. Fizemos um jogo duro na parte defensiva e conseguimos os gols. Trabalhamos no que o Cruzeiro iria propor", declarou.

Estreia com o pé direito, professor! +3!#VamosFlamengo ? Marcelo Cortes / CRF pic.twitter.com/Qsz74BtGih ? Flamengo (@Flamengo) October 20, 2023

Na terceira posição do campeonato, com 47 pontos, o Flamengo passa a focar no clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã.