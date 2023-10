Ex-Santos e Fla ganha série e fala sobre retorno ao futebol após 6 anos

O retorno de Jean Chera, ex-promessa da base do Santos, virou tema de uma websérie. Ele estava longe do futebol desde 2017, mas voltou a jogar em maio e agora busca se reerguer, aos 28 anos, no Esporte Clube São Bernardo, da terceira divisão de São Paulo.

O que aconteceu

O clube lançou ontem a série 'Jean Chera: o (Re)Começo'. O material, produzido em parceria com a Guayaca Filmes, terá cinco capítulos e abordará a volta do Menino da Vila aos gramados.

O meia-atacante afirmou no episódio de estreia que não retornou por dinheiro. "Não estou voltando a jogar futebol por causa de dinheiro, estou pelas pessoas. Pelas pessoas que estão aqui, e por mim, obviamente. Quero voltar a jogar futebol, e vou conseguir. Eu sei do que sou capaz, eu sei que qualidade técnica eu tenho. Você não desaprende a jogar futebol", declarou.

Ele disse que uma das motivações foi o seu filho começar com perguntas sobre a carreira do pai. "Tenho um filho de seis anos que começou a entender que gosta de jogar bola e a me perguntar: 'Pai, por que você parou?'. 'Pai, você jogou com o Neymar?'. Estou aqui para provar para mim mesmo que eu sou capaz, e pelo meu filho", complementou.

Jean ainda desabafou que essa pode ser a sua última chance no futebol. "Ficar cinco anos sem jogar futebol e resolver voltar, é normal as pessoas desacreditarem, ficarem com um pé atrás e não abrirem as portas. Estou com 28, se eu errar agora, provavelmente eu não vou querer continuar", acrescentou.

O negócio é se condicionar fisicamente. O que precisar, estou à disposição, para treinar mais que todo mundo. Jean Chera, na série

Ele corre contra o tempo perdido para retomar o preparo físico. "O Jean tem uma desvantagem, porque são cinco anos [parado]. Ele vai sofrer mais, vai ter que correr mais, vai ficar fora de alguns trabalhos principais, vai ter que fazer cargas maiores do que todo mundo", afirmou o preparador físico Marcilio Lima.

O jogador atuou em apenas uma partida pelo EC São Bernardo e sonha em renovar o contrato após a disputa da Copa Paulista. "Se Deus permitir e o clube quiser, a gente renova para a A3 [do Paulistão] do ano que vem e vamos juntos subir para a A2. O que for para ser, coisas vão acontecer.

A carreira: de joia à aposentadoria precoce

Promessa da base santista, Jean Chera Imagem: Divulgação/Santos F.C

Jean Chera era, ao lado de Neymar e Gabigol, a maior promessa das categorias de base do Santos no início da década passada. No entanto, ele foi convencido pelo pai aos 16 anos a jogar no Genoa.

A joia não vingou na Itália e viu a carreira começar a desandar. Ele não conseguiu o passaporte italiano e precisou voltar ao Brasil.

Ele acertou com o Flamengo, mas não conseguiu se firmar no sub-17 e saiu após passagem frustrada. O Rubro-Negro foi mais um clube a reclamar da atuação do pai de Jean como empresário.

Jean virou um "andarilho da bola" até parar de jogar, em 2017, aos 22. Ele foi para Athletico, Cruzeiro, Oeste, Paniliakos (Grécia) e Cuiabá, sem fazer sucesso. Até voltou ao Santos, em 2016, para jogar no time B, mas não atendeu às expectativas, foi para a Portuguesa Santista e atuou por último no Sinop-MT.

Longe do futebol, Chera se aventurou como atleta e professor de futevôlei, e também disputou campeonatos de Fifa. Recentemente, ele passou por um processo de recondicionamento físico para retomar a carreira.