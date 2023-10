Ex-Corinthians e Palmeiras, Bruno César anuncia aposentadoria aos 34 anos

Bruno César anunciou aposentadoria do futebol aos 34 anos. O ex-jogador passou por grandes clubes ao longo da carreira, como São Paulo (sub-20), Corinthians, Palmeiras, Vasco, Benfica e Sporting. Bruno estava na várzea, defendendo o Carpage Futebol Clube. Profissionalmente, sua última aparição foi no XV de Piracicaba, na disputa da A2.

Vestindo a camisa 10 do Carpege, Bruno César relembrou os bons tempos vividos no futebol. E história ele tem muitas para contar: jogou no ano do centenário em seu clube do coração, o Corinthians, ao lado de Ronaldo e Roberto Carlos, foi eleito Revelação do Brasileirão, em 2010, jogou a Champions League em Portugal e marcou um gol contra o Real Madrid, por exemplo.

Em 2011, Bruno chegou a ser convocado por Mano Menezes na Seleção Brasileira para a disputa de dois amistosos, contra Egito e Gabão.

"Encerrei já (a carreira). Estou com 34 anos e meu projeto era até essa idade, no máximo com 35 anos. Parei agora e está bom. Surgiram outras coisas, mas passei a colocar algumas coisas na balança, como minha família, ter de sair de São Paulo... Quando começa a colocar na balança, é melhor parar. Tive uma carreira de 20 anos, muito legal, mas chegou a hora. O jogador precisa entender isso", comentou Bruno César ao canal Cartoloucos.

O ex-atleta chegou ao Corinthians no meio de 2010 e conseguiu bons números em sua primeira temporada, com 15 gols em 34 jogos. Após um período na Arábia Saudita, Bruno teve curta passagem pelo Palmeiras em 2014, ano em que a equipe quase foi rebaixada para a segunda divisão.

No Brasil, o último grande clube que o ex-meia defendeu foi o Vasco, em 2019 e 2020. O atleta também atuou em vários times de Portugal, como Benfica, Sporting, Estoril e Penafiel.