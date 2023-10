Empates prevalecem: o histórico recente do São Paulo contra Grêmio em casa

O São Paulo enfrenta o Grêmio neste sábado à noite com a necessidade de vitória para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão 2023. Com o time paulista como mandante, o confronto apresenta, porém, uma quantidade curiosa de empates no histórico recente.

Nos últimos sete jogos na capital paulista, foram seis igualdades entre as equipes. No outro duelo, justamente o último, o São Paulo saiu vencedor, por 2 a 1. Apesar do baixo aproveitamento, a última vez que o time paulista perdeu em casa do adversário foi em setembro de 2013.

Anteriormente, São Paulo e Grêmio tiveram três empates seguidos por 0 a 0 e outras três igualdades consecutivas por 1 a 1. Todos as partidas foram disputadas no Morumbi.

Levando em conta os jogos disputados em Porto Alegre, o último encontro teve o Grêmio como vencedor: o Imortal marcou 2 a 1 no São Paulo no primeiro turno do Brasileirão 2023.

Veja os 7 últimos duelos disputados no Morumbi:

14/08/21 São Paulo 2 x 1 Grêmio

30/12/20 São Paulo 0 x 0 Grêmio

17/10/20 São Paulo 0 x 0 Grêmio

31/08/19 São Paulo 0 x 0 Grêmio

15/11/18 São Paulo 1 x 1 Grêmio

24/07/17 São Paulo 1 x 1 Grêmio

17/11/16 São Paulo 1 x 1 Grêmio.