Diniz reclama da arbitragem após empate e destaca foco do Fluminense no Brasileiro

O Fluminense voltou a tropeçar em casa no Campeonato Brasileiro. Os tricolores empataram com o Corinthians, no Maracanã.

O técnico Fernando Diniz rechaçou qualquer desvio de foco da equipe por conta da proximidade da final da Libertadores, no dia 4 de novembro.

"O Fluminense está focado no Brasileiro. Contra o Botafogo tivemos um desgaste pela semifinal da Libertadores. Jogamos abaixo. Contra o Corinthians não. Eles marcaram em erros nossos, mas jogamos bem", disse.

Durante a partida, o Tricolor ficou na bronca com a condução do árbitro Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa-MG). O comandante reclamou muito da arbitragem da partida.

"No campo ficou claro para a gente. Tanto que reclamamos muito, principalmente no lance do pênalti. A do Samuel Xavier eu estava longe. Muito estranho. O critério era não favorecer o Fluminense? A gente não quer ser favorecido. O Corinthians fez o que quis e ele não mandou acelerar o jogo", declarou.

O Fluminense terá pouco tempo para se recuperar. Os tricolores voltam a campo neste domingo, em Bragança Paulista.