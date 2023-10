Destaque do Campeonato Inglês, japonês Mitoma renova com o Brighton até 2027

O Brighton anunciou nesta sexta-feira que conseguiu acertar a extensão do vínculo de um de seus principais jogadores do elenco. Trata-se do atacante Kaoru Mitoma, que aumentou em dois anos seu contrato e renovou com a equipe até 2027.

No clube desde 2022, o japonês se destacou logo na sua temporada de estreia na Premier League, o campeonato inglês. Ele contribuiu com sete gols e cinco assistências e foi um dos nomes que ajudou o Brighton a se classificar para a disputa de sua primeira Liga Europa.

Nesta temporada, Mitoma já tem três gols e três assistências na competição e foi elogiado pelo técnico Roberto de Zerbi em sua renovação. "É uma ótima notícia. Kaoru é nosso melhor jogador", disse o italiano.

O jogador de 26 anos será importante para o próximo compromisso do time neste fim de semana. Mitoma entrará em campo junto de seus companheiros do Brighton neste sábado, no duelo conta o Manchester City. A partida acontecerá no Etihad Stadium, às 11 horas (de Brasília).