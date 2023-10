Desfalque certo do Grêmio, Reinaldo tem reencontro com Morumbi adiado

A partida entre São Paulo e Grêmio, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcaria o reencontro de Reinaldo com o Morumbi. No entanto, o lateral esquerdo, que marcou época no Tricolor paulista, é desfalque certo para o Tricolor gaúcho nesta rodada.

Reinaldo foi expulso na partida da última quarta-feira, contra o Athletico-PR, em Porto Alegre, por atingir Luciano Arriagada com o braço em uma disputa de bola já nos acréscimos do segundo tempo.

No jogo do primeiro turno contra o São Paulo, na Arena do Grêmio, Reinaldo esteve em campo e, inclusive, marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 1, de virada. Aliás, essa foi a última vez que o lateral esquerdo balançou as redes com a camisa do Tricolor gaúcho.

Sem Reinaldo, o técnico Renato Portaluppi deverá recorrer a uma improvisação. Isso porque Cuiabano, substituto imediato na lateral esquerda, está lesionado. Assim, Fábio, lateral direito de origem, terá de preencher a lacuna com o pé trocado.

Tanto o Grêmio quanto o São Paulo vêm de derrota no meio de semana. O Tricolor gaúcho perdeu em casa, de virada, para o Athletico-PR, por 2 a 1. Já o Tricolor paulista foi superado pelo Goiás, por 2 a 0, em Goiânia.

Apesar do tropeço, o Grêmio é o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, e tem como principal objetivo terminar a competição no G4, embora ainda haja chances matemáticas de título. Já o São Paulo figura em 11º lugar, com 35 tentos, e precisa voltar a pontuar para se distanciar da tão temida zona de rebaixamento.