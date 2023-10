Cuiabá x Goiás: confira informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Nesse sábado, Goiás e Cuiabá se enfrentam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A partida terá transmissão do canal por assinatura Premiere.

Contra o São Paulo, o Esmeraldino quebrou a sequência sem vencer e respirou no Brasileirão. Ainda na zona de rebaixamento, o time de Armando Evangelista está com 30 pontos, mesma pontuação que o Vasco, primeiro clube fora do Z4.

Para a partida, o zagueiro Lucas Halter deve seguir como desfalque para o Goiás. Sem novos desfalques, o comandante do Goiás deve repetir a formação utilizada contra o Tricolor.

O Cuiabá, por sua vez, está na décima colocação, com 36 pontos, próximo de alcançar o objetivo de permanecer na elite do futebol brasileiro. Após uma queda de rendimento, o Dourado retomou a fase positiva.

Nos últimos três jogos, foram duas vitórias (Fluminense e Coritiba) e um empate (Cruzeiro). Dessa forma, os comandados de Antônio Oliveira se afastaram da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA



CORITIBA X CUIABÁ

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)



Data: 21 de outubro de 2023 (sábado)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)



Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA-RS)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Derik Lacerda, Clayson e Deyverson.



Técnico: António Oliveira

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian, Guilherme e Morelli; Allano, João Magno e Julián Palacios.



Técnico: Armando Evangelista